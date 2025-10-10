Soirée Bourret-Châtaignes SALLE DU CERCLE DE BROCAS Brocas

Après le mercredi de l’inédit, avec l’excellent marionnettiste et chanteur Johanny BERT, le cercle de BROCAS vous propose le vendredi 10/10/2025 à 20h30 son immanquable soirée BOURRET-CHÂTAIGNES placée sous le signe de la gaieté et de l’amitié et animée par le talent de Jacques WANNER.

SALLE DU CERCLE DE BROCAS 619, rue des Forgerons Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 42 41 brocas.cercle@laposte.net

English : Soirée Bourret-Châtaignes

After Wednesday, with the excellent puppeteer and singer Johanny BERT, on Friday 10/10/2025 at 8:30 pm, the Cercle de BROCAS will be hosting its unmissable BOURRET-CHÂTAIGNES evening, featuring the talented Jacques WANNER.

German : Soirée Bourret-Châtaignes

Nach dem Mittwoch mit dem hervorragenden Puppenspieler und Sänger Johanny BERT bietet Ihnen der Kreis von BROCAS am Freitag, den 10.10.2025 um 20.30 Uhr seinen unumgänglichen Abend BOURRET-CHÂTAIGNES an, der unter dem Zeichen der Fröhlichkeit und der Freundschaft steht und von Jacques WANNER moderiert wird.

Italiano :

Dopo il mercoledì con l’eccellente burattinaio e cantante Johanny BERT, il Cercle de BROCAS ospiterà la sua imperdibile serata BOURRET-CHÂTAIGNES venerdì 10/10/2025 alle 20.30, con il talentuoso Jacques WANNER alla guida.

Espanol : Soirée Bourret-Châtaignes

Después del miércoles, con el excelente titiritero y cantante Johanny BERT, el Cercle de BROCAS acoge su ineludible velada BOURRET-CHÂTAIGNES el viernes 10/10/2025 a las 20.30 h, con el talentoso Jacques WANNER a la cabeza.

