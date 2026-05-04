Soirée bourru & châtaignes | Alliance Aquitaine Le Vignoble Le Fleix

Le Fleix

Soirée bourru & châtaignes | Alliance Aquitaine

Le Vignoble Alliance Aquitaine Le Fleix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Soirée bourru & châtaignes

Une ambiance musicale chaleureuse, des saveurs de saison à partager et les vins de la cave à découvrir.

Sur réservation.

Soirée bourru & châtaignes

Une ambiance musicale chaleureuse, des saveurs de saison à partager et les vins de la cave à découvrir.

Sur réservation. .

Le Vignoble Alliance Aquitaine Le Fleix 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 16 27

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English : Soirée bourru & châtaignes | Alliance Aquitaine

Bourru & chestnut evening

A warm musical atmosphere, seasonal flavours to share and wines from our cellar to discover.

Reservations required.

L’événement Soirée bourru & châtaignes | Alliance Aquitaine Le Fleix a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides