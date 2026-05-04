Soirée bourru & châtaignes | Alliance Aquitaine Le Vignoble Le Fleix
Soirée bourru & châtaignes | Alliance Aquitaine Le Vignoble Le Fleix samedi 19 septembre 2026.
Le Fleix
Soirée bourru & châtaignes | Alliance Aquitaine
Le Vignoble Alliance Aquitaine Le Fleix Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Soirée bourru & châtaignes
Une ambiance musicale chaleureuse, des saveurs de saison à partager et les vins de la cave à découvrir.
Sur réservation.
Soirée bourru & châtaignes
Une ambiance musicale chaleureuse, des saveurs de saison à partager et les vins de la cave à découvrir.
Sur réservation. .
Le Vignoble Alliance Aquitaine Le Fleix 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 16 27
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English : Soirée bourru & châtaignes | Alliance Aquitaine
Bourru & chestnut evening
A warm musical atmosphere, seasonal flavours to share and wines from our cellar to discover.
Reservations required.
L’événement Soirée bourru & châtaignes | Alliance Aquitaine Le Fleix a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides