Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée bourru & châtaignes | Alliance Aquitaine Le Vignoble Le Fleix

Soirée bourru & châtaignes | Alliance Aquitaine Le Vignoble Le Fleix

Soirée bourru & châtaignes | Alliance Aquitaine Le Vignoble Le Fleix samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Le Vignoble

Adresse : Alliance Aquitaine

Ville : 24130 Le Fleix

Département : Dordogne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Fleix

Soirée bourru & châtaignes | Alliance Aquitaine

Le Vignoble Alliance Aquitaine Le Fleix Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Soirée bourru & châtaignes
Une ambiance musicale chaleureuse, des saveurs de saison à partager et les vins de la cave à découvrir.

Sur réservation.
Soirée bourru & châtaignes
Une ambiance musicale chaleureuse, des saveurs de saison à partager et les vins de la cave à découvrir.

Sur réservation.   .

Le Vignoble Alliance Aquitaine Le Fleix 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 16 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée bourru & châtaignes | Alliance Aquitaine

Bourru & chestnut evening
A warm musical atmosphere, seasonal flavours to share and wines from our cellar to discover.

Reservations required.

L’événement Soirée bourru & châtaignes | Alliance Aquitaine Le Fleix a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides