Soirée Bowling Movember La Ferté-Bernard

Soirée Bowling Movember

Bowling La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

La Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) du Perche Émeraude a le plaisir d’organiser une soirée MOVEMBER ouverte à tous, le vendredi 14 novembre à partir de 18h, au bowling de La Ferté-Bernard.

Cette soirée a pour objectif de sensibiliser le grand public à la prévention et au dépistage des cancers masculins et du cancer colorectal, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Nous aurons le plaisir d’accueillir les Dr Fanny Parret et Maximilien Baron, urologues au Pôle Santé Sud, qui interviendront pour informer et répondre aux questions du public.

La CPTS du Perche Émeraude invite les habitants du territoire à venir s’informer tout en partageant un moment agréable, que ce soit en famille, entre amis ou en tant que professionnel de santé. .

Bowling La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

