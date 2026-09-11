Soirée Bowling Bowling de Pertuis Pertuis

Informations pratiques

Pertuis

Soirée Bowling

Lundi 12 octobre 2026 à partir de 19h. Bowling de Pertuis 477 rue Saint-Martin Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 19:00:00

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-12

Soirée bowling dans le cadre d’octobre rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein, le Lundi 12 octobre à 19h; le bowling sera privatisé pour l’occasion.

Tarif 25 € : parties de bowling et buffet dinatoire.

Inscriptions en ligne

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Bowling de Pertuis 477 rue Saint-Martin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 68 49 20

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English :

Bowling night as part of Pink October to support the fight against breast cancer, Monday, October 12 at 7:00 p.m.; the bowling alley will be reserved exclusively for this event.

Price: 25 ?—includes bowling games and a buffet dinner.

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L’événement Soirée Bowling Pertuis a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Pertuis