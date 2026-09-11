Soirée Bowling Bowling de Pertuis Pertuis
lundi 12 octobre 2026 · Bowling de Pertuis · Pertuis
Informations pratiques
Pertuis
Soirée Bowling
Lundi 12 octobre 2026 à partir de 19h. Bowling de Pertuis 477 rue Saint-Martin Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 19:00:00
fin : 2026-10-12
Date(s) :
2026-10-12
Soirée bowling dans le cadre d’octobre rose pour soutenir la lutte contre le cancer du sein, le Lundi 12 octobre à 19h; le bowling sera privatisé pour l’occasion.
Tarif 25 € : parties de bowling et buffet dinatoire.
Inscriptions en ligne
.
Bowling de Pertuis 477 rue Saint-Martin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 27 68 49 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bowling night as part of Pink October to support the fight against breast cancer, Monday, October 12 at 7:00 p.m.; the bowling alley will be reserved exclusively for this event.
Price: 25 ?—includes bowling games and a buffet dinner.
Register online
L’événement Soirée Bowling Pertuis a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme de Pertuis
À voir aussi à Pertuis (Vaucluse)
- Journées Européennes du patrimoine 2026 Pertuis 19 septembre 2026
- Vide grenier du secteur Pastoral de Pertuis Local Jeanne D’Arc Pertuis 19 septembre 2026
- Bornes interactives, Médiathèque Les Carmes, Pertuis 19 septembre 2026
- Atelier d’écriture « Gilgamesh », Médiathèque Les Carmes, Pertuis 19 septembre 2026
- Balade contée « L’épopée de Gilgamesh », Médiathèque Les Carmes, Pertuis 19 septembre 2026