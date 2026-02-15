Soirée boxe Championnat Intercontinental IBA Rue des Fauvettes Audenge
Soirée boxe Championnat Intercontinental IBA Rue des Fauvettes Audenge samedi 21 février 2026.
Soirée boxe Championnat Intercontinental IBA
Rue des Fauvettes Complexe sportif Christiane Ballion Audenge Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Pour la deuxième année, Audenge accueille un Championnat Intercontinental IBA au complexe sportif Christiane Ballion, le samedi 21 février.
Un rendez-vous sportif de haut niveau, organisé par le Boxing Club CTNO, qui promet une ambiance électrique et un spectacle intense.
Ouverture des portes 18H. Début des combats 19H30
Au programme
– 12 combats amateurs
– Combat professionnel à 23H avec Baptiste Castegnaro, Champion de France 2024 et Champion International IBA 2025 (catégorie super-moyen), qui viendra défendre son titre
Billetterie en prévente ou sur place.
Tombola sur place et en ligne.
Buvettes à l’intérieur et snack salé à l’extérieur complètent la soirée.
Une soirée sportive intense, fédératrice et spectaculaire, portée par des combattants déterminés et un public prêt à vibrer. Le rendez-vous est donné. .
Rue des Fauvettes Complexe sportif Christiane Ballion Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée boxe Championnat Intercontinental IBA
L’événement Soirée boxe Championnat Intercontinental IBA Audenge a été mis à jour le 2026-02-11 par OT Coeur Bassin