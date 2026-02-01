Soirée Brain Disconnexion Les Ateliers (Maison des Sports et Loisirs), salle Carlson. Yssingeaux

Soirée Brain Disconnexion

Les Ateliers (Maison des Sports et Loisirs), salle Carlson. 26 Avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 17:00:00

fin : 2026-02-22 20:00:00

Date(s) :

2026-02-22

Menée par Sabrina Jacquet



3 heures de connexion à son corps à travers la musique et le mouvement libre.

Pour lâcher le mental et se permettre d’oser être qui nous sommes sous toutes nos facettes.

.

Les Ateliers (Maison des Sports et Loisirs), salle Carlson. 26 Avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 98 36 20 metyssart43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Led by Sabrina Jacquet



3 hours of body connection through music and free movement.

Let go of the mind and allow yourself to dare to be who you are in all our facets.

L’événement Soirée Brain Disconnexion Yssingeaux a été mis à jour le 2026-02-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire