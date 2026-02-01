Soirée Brain Disconnexion Les Ateliers (Maison des Sports et Loisirs), salle Carlson. Yssingeaux
Les Ateliers (Maison des Sports et Loisirs), salle Carlson. 26 Avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2026-02-22 17:00:00
fin : 2026-02-22 20:00:00
2026-02-22
Menée par Sabrina Jacquet
3 heures de connexion à son corps à travers la musique et le mouvement libre.
Pour lâcher le mental et se permettre d’oser être qui nous sommes sous toutes nos facettes.
Les Ateliers (Maison des Sports et Loisirs), salle Carlson. 26 Avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 98 36 20 metyssart43@gmail.com
English :
Led by Sabrina Jacquet
3 hours of body connection through music and free movement.
Let go of the mind and allow yourself to dare to be who you are in all our facets.
