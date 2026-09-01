Informations pratiques

Les Eyzies

Soirée brame du cerf aux Eyzies

Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 18:30:00

fin : 2026-09-23 23:00:00

Date(s) :

2026-09-23

18h30 – 23h. À l’occasion de la période du rut, soirée de découverte pour écouter et peut-être observer ce phénomène naturel exceptionnel. Sur réservation. 10€ (gratuit -12 ans)

À l’automne, les forêts de Dordogne résonnent d’un son spectaculaire : le brame du cerf. À l’occasion de la période du rut, la FDC24 fédération départementale des chasseurs de Dordogne) propose plusieurs soirées de découverte pour écouter et peut-être observer ce phénomène naturel exceptionnel.

Encadrées par des techniciens et animateurs de la FDC24, ces animations permettent de mieux comprendre le comportement du cerf, son mode de vie et les enjeux liés à la gestion de cette espèce emblématique. Une sortie idéale pour les passionnés de nature.

Places limitées. Réservation obligatoire en ligne .

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 82 84 56 m.tancrez@chasseurs24.com

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English : Soirée brame du cerf aux Eyzies

6:30 p.m. – 11:00 p.m. %C0 During the rutting season, enjoy an evening of discovery to listen to—and perhaps observe—this exceptional natural phenomenon. Reservations required. 10? (free for children under 12)

L’événement Soirée brame du cerf aux Eyzies Les Eyzies a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère