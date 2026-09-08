SOIRÉE BRAME DU CERF Belvis
mardi 13 octobre 2026 · Belvis
Informations pratiques
Belvis
SOIRÉE BRAME DU CERF
Belvis Aude
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 18:00:00
fin : 2026-10-13 20:30:00
Date(s) :
2026-10-13
Immergez-vous, le temps d’une soirée, à la découverte du brame du cerf dans la montagne audoise.
Au cœur des Pyrénées audoises, entre la Haute Vallée de l’Aude et le Pays de Sault, partez de mi-septembre à mi-octobre en compagnie d’un professionnel à la découverte et à l’écoute de ce moment hors du temps.
Laissez-vous porter le temps d’une soirée par ces sons gutturaux qui résonnent dans la nuit. Grâce aux moyens d’observation mis à votre disposition, peut-être aurez-vous la chance de l’observer.
Accessible à partir de 5 ans
Location de duvet de montagne 3 saisons possible pour la nuit au brame: 5€/unité
Tarifs soirée
● Adulte 20 €
● enfant (-18ans) 15 €
Inclus:
● Matériel d’observation: Jumelles, longue vue, caméra thermique
● Boissons chaudes
A prévoir:
● Habits chauds et discret ( couleur et bruit des tissus) .
Belvis 11340 Aude Occitanie +33 6 61 14 80 17
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English :
L’événement SOIRÉE BRAME DU CERF Belvis a été mis à jour le 2026-09-08 par 11 – OT Pyrénées Audoises
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- SOIRÉE BRAME DU CERF Belvis 29 septembre 2026