Soirée brame du cerf et repas Salle de convivialité / forêt Oigney

Informations pratiques

Oigney

Soirée brame du cerf et repas

Salle de convivialité / forêt Place du Lavoir Oigney Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Programme de la soirée:

– 18h-19h30: Conférence sur le cerf suivie d’un débat

– 20h: repas organisé par Oigney Animations

– 22h: sortie sur le terrain pour écouter le brame du cerf depuis un point fixe

Réservation obligatoire pour l’apéritif et le repas.

Organisée par Mr Grandjean JP, spécialiste cerf et membre de l’ ANCGG (Association Nationale des Chasseurs de Grand Gibier) et Oigney Animation.

Tarif de la soirée, repas compris: 25€. Possibilité de n’assister qu’à la conférence et / ou à la sortie sur le terrain pour la brame (gratuit) .

Salle de convivialité / forêt Place du Lavoir Oigney 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 60 84 07

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English : Soirée brame du cerf et repas

L’événement Soirée brame du cerf et repas Oigney a été mis à jour le 2026-09-08 par JUSSEY TOURISME