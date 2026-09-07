Soirée brame du cerf Fédération Départementale des Chasseurs Fargues-sur-Ourbise

Informations pratiques

Fargues-sur-Ourbise

Soirée brame du cerf

Fédération Départementale des Chasseurs 2438 route de Pompogne Fargues-sur-Ourbise Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 19:30:00

fin : 2026-10-05 23:00:00

Date(s) :

2026-10-05

Mieux connaître les cerfs de nos forêts.

Une immersion sonore et naturaliste au cœur du brame du cerf. Venez découvrir cet animal emblématique et comprendre sa place dans nos forêts du Lot-et-Garonne.

Ces soirées sont ouvertes à tous : seuls, en famille ou en groupe.

Mieux connaître les cerfs de nos forêts.

Une immersion sonore et naturaliste au cœur du brame du cerf. Venez découvrir cet animal emblématique et comprendre sa place dans nos forêts du Lot-et-Garonne.

Ces soirées sont ouvertes à tous : seuls, en famille ou en groupe.

Au programme : une présentation sur l’écologie du cerf, ses comportements, son histoire dans le département et sa gestion par les sociétés de chasse, suivie d’une sortie sur le terrain accompagnée par les techniciens de la fédération pour écouter le brame en pleine nature. Le déplacement vers le site d’écoute se fera avec votre véhicule personnel. .

Fédération Départementale des Chasseurs 2438 route de Pompogne Fargues-sur-Ourbise 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 89 89 00 fdc.47@orange.fr

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English : Soirée brame du cerf

Learn more about the deer in our forests.

An immersive audio and nature experience at the heart of the deer rut. Come discover this iconic animal and understand its role in the forests of Lot-et-Garonne.

These evening events are open to everyone: whether you come alone, with your family, or in a group.

L’événement Soirée brame du cerf Fargues-sur-Ourbise a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne