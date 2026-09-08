Informations pratiques

Puivert

SOIRÉE BRAME DU CERF

Puivert Aude

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 18:00:00

fin : 2026-10-06 20:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Immergez-vous, le temps d’une soirée, à la découverte du brame du cerf dans la montagne audoise.

Au cœur des Pyrénées audoises, entre la Haute Vallée de l’Aude et le Pays de Sault, partez de mi-septembre à mi-octobre en compagnie d’un professionnel à la découverte et à l’écoute de ce moment hors du temps.

Laissez-vous porter le temps d’une soirée par ces sons gutturaux qui résonnent dans la nuit. Grâce aux moyens d’observation mis à votre disposition, peut-être aurez-vous la chance de l’observer.

Accessible à partir de 5 ans.

Tarifs soirée

● Adulte / 20 €

● enfant (-18 ans) / 15 €

Inclus:

● Matériel d’observation: Jumelles, longue vue, caméra thermique

● Boissons chaudes

A prévoir:

● Habits chauds et discret ( couleur et bruit des tissus) .

Puivert 11230 Aude Occitanie +33 6 61 14 80 17

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English :

L’événement SOIRÉE BRAME DU CERF Puivert a été mis à jour le 2026-09-08 par 11 – OT Pyrénées Audoises