Soirée brame du cerf Salle des fêtes Rilhac-Lastours

Soirée brame du cerf Salle des fêtes Rilhac-Lastours samedi 27 septembre 2025.

Soirée brame du cerf

Salle des fêtes Lastours Rilhac-Lastours Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Au programme

– à 17h30 conférence et exposition de bois de cerfs

– à 19h repas à l’assiette (biche à la plancha)

– à 20h30 sortie dans les sentiers de la forêt, à la recherche d’un brame. .

Salle des fêtes Lastours Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 51 19 28

English : Soirée brame du cerf

German : Soirée brame du cerf

Italiano :

Espanol : Soirée brame du cerf

L’événement Soirée brame du cerf Rilhac-Lastours a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus