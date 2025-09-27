Soirée brame du cerf Salle des fêtes Rilhac-Lastours
Soirée brame du cerf
Salle des fêtes Lastours Rilhac-Lastours Haute-Vienne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Au programme
– à 17h30 conférence et exposition de bois de cerfs
– à 19h repas à l’assiette (biche à la plancha)
– à 20h30 sortie dans les sentiers de la forêt, à la recherche d’un brame. .
Salle des fêtes Lastours Rilhac-Lastours 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 51 19 28
