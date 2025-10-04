SOIRÉE BRAME DU CERF Rivel

SOIRÉE BRAME DU CERF Rivel samedi 4 octobre 2025.

SOIRÉE BRAME DU CERF

Rivel Aude

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-04 18:00:00

fin : 2025-10-04 20:30:00

L’automne approche et dès la tombée de la nuit, près des forêts, de mystérieux bruits retentissent et des rugissements rauques annoncent l’un des plus beaux spectacles que nous livre la nature.

Venez assister au Brame du Cerf organisé par la MJC de Puivert et Trace Nature, à Rivel.

Co-voiturage organisé au départ de la MJC de Puivert (horaires inclus dans les temps annoncés).

Rivel 11230 Aude Occitanie +33 6 61 65 68 76 mjcpuivert@gmail.com

English :

Autumn is approaching, and as soon as night falls in the forests, mysterious noises and hoarse roars herald one of nature?s most beautiful spectacles.

Come and watch the Brame du Cerf organized by the MJC de Puivert and Trace Nature, in Rivel.

Car pooling organized from MJC Puivert (times included in advertised times).

German :

Der Herbst steht vor der Tür und sobald es dunkel wird, ertönen in den Wäldern geheimnisvolle Geräusche und heiseres Gebrüll, die eines der schönsten Naturschauspiele ankündigen.

Erleben Sie das Röhren des Hirsches, das von der MJC de Puivert und Trace Nature in Rivel organisiert wird.

Fahrgemeinschaften werden vom MJC de Puivert aus organisiert (die Zeiten sind in den angekündigten Zeiten enthalten).

Italiano :

L’autunno si avvicina e non appena cala la notte nelle foreste, rumori misteriosi e ruggiti rauchi annunciano uno degli spettacoli più belli della natura.

Venite ad assistere alla Brame du Cerf, organizzata dal MJC di Puivert e da Trace Nature, a Rivel.

Il servizio di car pooling è organizzato dal MJC di Puivert (gli orari sono compresi in quelli pubblicizzati).

Espanol :

Se acerca el otoño y, en cuanto cae la noche en los bosques, misteriosos ruidos y roncos rugidos anuncian uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza.

Venga a ver el Brame du Cerf, organizado por el MJC de Puivert y Trace Nature, en Rivel.

Coche compartido organizado desde el MJC de Puivert (horarios incluidos en los horarios anunciados).

