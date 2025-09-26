Soirée | Brame du cerf Maison de la Nature de Parredon Siaugues-Sainte-Marie
Soirée | Brame du cerf Maison de la Nature de Parredon Siaugues-Sainte-Marie vendredi 26 septembre 2025.
Soirée | Brame du cerf
Maison de la Nature de Parredon Lieu-dit Parredon Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire
Début : 2025-09-26 18:30:00
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Soirée Brame du cerf (gratuit)
18H30 Présentation et échanges autour du
cerf et de son mode de vie, animés par les
membres de l’ACCA
19H30 Départ sur le terrain avec un ou
plusieurs points d’écoute
21H30 Retour à la maison de la nature
Casse-croûte offert
Maison de la Nature de Parredon Lieu-dit Parredon Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 21 42
English :
Deer roaring evening (free)
6:30 pm Presentation and discussion of deer
and its way of life, led by members of the
members of the ACCA
7:30 pm Departure for the field with one or more
listening points
9:30 pm Return to the Maison de la Nature
Snack offered
German :
Abend Hirschröhren (kostenlos)
18.30 Uhr Präsentation und Austausch über den Hirsch
hirsch und seine Lebensweise, moderiert von den Mitgliedern des
mitglieder der ACCA
19.30 Uhr Abfahrt ins Gelände mit einem oder mehreren Hirschen
mehreren Hörpunkten
21H30 Rückkehr zum Haus der Natur
Angebotener Imbiss
Italiano :
Serata di addio al celibato (gratuita)
18H30 Presentazione e discussione della
e del suo stile di vita, condotta da membri dell’ACCA
membri dell’ACCA
19H30 Partenza per il campo con uno o più
punti di ascolto
21H30 Ritorno al centro naturale
Merenda offerta
Espanol :
Velada de despedida de soltero (gratuita)
18H30 Presentación y debate sobre la
y su modo de vida, a cargo de miembros de la
miembros del ACCA
19H30 Salida para el campo con uno o varios
puntos de escucha
21H30 Regreso al centro de naturaleza
Merienda ofrecida
L’événement Soirée | Brame du cerf Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-09-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier