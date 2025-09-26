Soirée | Brame du cerf Maison de la Nature de Parredon Siaugues-Sainte-Marie

Soirée | Brame du cerf Maison de la Nature de Parredon Siaugues-Sainte-Marie vendredi 26 septembre 2025.

Soirée | Brame du cerf

Maison de la Nature de Parredon Lieu-dit Parredon Siaugues-Sainte-Marie Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Soirée Brame du cerf (gratuit)

18H30 Présentation et échanges autour du

cerf et de son mode de vie, animés par les

membres de l’ACCA

19H30 Départ sur le terrain avec un ou

plusieurs points d’écoute

21H30 Retour à la maison de la nature

Casse-croûte offert

.

Maison de la Nature de Parredon Lieu-dit Parredon Siaugues-Sainte-Marie 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 21 42

English :

Deer roaring evening (free)

6:30 pm Presentation and discussion of deer

and its way of life, led by members of the

members of the ACCA

7:30 pm Departure for the field with one or more

listening points

9:30 pm Return to the Maison de la Nature

Snack offered

German :

Abend Hirschröhren (kostenlos)

18.30 Uhr Präsentation und Austausch über den Hirsch

hirsch und seine Lebensweise, moderiert von den Mitgliedern des

mitglieder der ACCA

19.30 Uhr Abfahrt ins Gelände mit einem oder mehreren Hirschen

mehreren Hörpunkten

21H30 Rückkehr zum Haus der Natur

Angebotener Imbiss

Italiano :

Serata di addio al celibato (gratuita)

18H30 Presentazione e discussione della

e del suo stile di vita, condotta da membri dell’ACCA

membri dell’ACCA

19H30 Partenza per il campo con uno o più

punti di ascolto

21H30 Ritorno al centro naturale

Merenda offerta

Espanol :

Velada de despedida de soltero (gratuita)

18H30 Presentación y debate sobre la

y su modo de vida, a cargo de miembros de la

miembros del ACCA

19H30 Salida para el campo con uno o varios

puntos de escucha

21H30 Regreso al centro de naturaleza

Merienda ofrecida

L’événement Soirée | Brame du cerf Siaugues-Sainte-Marie a été mis à jour le 2025-09-19 par Communauté de communes des rives Haut-Allier