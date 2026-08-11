Soirée brame salle des fêtes Lorignac

Informations pratiques

Lorignac

Soirée brame

salle des fêtes Salle des fêtes de Lorignac Lorignac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Soirée organisée par les jeunes chasseurs de Charente Maritime autour d’un repas suivi d’une sortie pour écouter le brame du cerf.

Sur inscription avant le 23 septembre, places limités.

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salle des fêtes Salle des fêtes de Lorignac Lorignac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 25 86 14

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English :

An evening event organized by the young hunters of Charente-Maritime, featuring a meal followed by an outing to listen to the deer rut.

Registration required by September 23; limited space available.

L’événement Soirée brame Lorignac a été mis à jour le 2026-08-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge