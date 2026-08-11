Soirée brame salle des fêtes Lorignac
samedi 26 septembre 2026 · salle des fêtes · Lorignac
Informations pratiques
Lorignac
Soirée brame
salle des fêtes Salle des fêtes de Lorignac Lorignac Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Soirée organisée par les jeunes chasseurs de Charente Maritime autour d’un repas suivi d’une sortie pour écouter le brame du cerf.
Sur inscription avant le 23 septembre, places limités.
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salle des fêtes Salle des fêtes de Lorignac Lorignac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 25 86 14
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English :
An evening event organized by the young hunters of Charente-Maritime, featuring a meal followed by an outing to listen to the deer rut.
Registration required by September 23; limited space available.
L’événement Soirée brame Lorignac a été mis à jour le 2026-08-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge