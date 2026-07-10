Soirée brasero à La Bonne table La Bonne Table Camarsac

Informations pratiques

Camarsac

Soirée brasero à La Bonne table

La Bonne Table 30 Route de Bergerac Camarsac Gironde

Tarif : 9 – 9 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Pour profiter des soirées estivales dans la convivialité, le restaurant la Bonne Table propose, pour les vendredis de juillet, des soirées braséro. Avec un menu gourmand, des planches à partager et autres douceurs, vous vous régalerez de produits locaux et faits maison. Ces soirées sont sur réservation. .

La Bonne Table 30 Route de Bergerac Camarsac 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 73 24 10 contact.labonnetable@gmail.com

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English : Soirée brasero à La Bonne table

L’événement Soirée brasero à La Bonne table Camarsac a été mis à jour le 2026-07-26 par OT de l’Entre-deux-Mers