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Soirée brasero à La Bonne table La Bonne Table Camarsac

vendredi 10 juillet 2026 · La Bonne Table · Camarsac

Soirée brasero à La Bonne table La Bonne Table Camarsac

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Bonne Table
Adresse
30 Route de Bergerac
Ville
33750 Camarsac
Département
Gironde
Tarif
9 9 21

Camarsac

Soirée brasero à La Bonne table

La Bonne Table 30 Route de Bergerac Camarsac Gironde

Tarif : 9 – 9 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Pour profiter des soirées estivales dans la convivialité, le restaurant la Bonne Table propose, pour les vendredis de juillet, des soirées braséro. Avec un menu gourmand, des planches à partager et autres douceurs, vous vous régalerez de produits locaux et faits maison. Ces soirées sont sur réservation.   .

La Bonne Table 30 Route de Bergerac Camarsac 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 73 24 10  contact.labonnetable@gmail.com

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English : Soirée brasero à La Bonne table

L’événement Soirée brasero à La Bonne table Camarsac a été mis à jour le 2026-07-26 par OT de l’Entre-deux-Mers

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