Soirée braséro à La Maison Boinot à Niort Restaurant Maison Boinot Niort

Soirée braséro à La Maison Boinot à Niort
Soirées Brasero & Tapas chez La Maison Boinot ! Rendez-vous les Mercredi 6 et 13 août dès 18h pour deux soirées gourmandes et festives en bord de Sèvre !
Pensez à réserver ! Tapas & grillades au brasero Happy Hour de 18h à 19h cocktails & pintes à 7€. Venez profiter du soleil et d’une ambiance décontractée autour d’un brasero ! .
Restaurant Maison Boinot 41 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 37 02 15 23 lamaisonboinotevent@gmail.com
