Soirée braséro à La Maison Boinot à Niort Restaurant Maison Boinot Niort

Soirées Brasero & Tapas chez La Maison Boinot !
Rendez-vous les Mercredi 20 et Jeudi 28 août dès 18h pour deux soirées gourmandes et festives en bord de Sèvre ! Pensez à réserver !
Tapas & grillades au brasero
DJ Set (Samy SLAYKI le 20/08 FriBen’z le 28/08)
Happy Hour de 18h à 19h cocktails & pintes à 7€
Venez profiter du soleil et d’une ambiance décontractée autour d’un brasero !
Restaurant Maison Boinot 41 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 37 02 15 23 lamaisonboinotevent@gmail.com
