Soirée brasero à la Nauve Cognac

Soirée brasero à la Nauve Cognac vendredi 18 juillet 2025.

Soirée brasero à la Nauve

12 rue de la Nauve Cognac Charente

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

hors boissons

Samedi 2025-07-18

2025-07-18

2025-07-18

La Nauve vous propose une soirée braséro dans ses magnifiques jardins pour une soirée de convivialité et de partage.

12 rue de la Nauve Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 48 17 03 70 lesflaneurs@lanauve.com

English :

La Nauve invites you to a braséro in its magnificent gardens for an evening of conviviality and sharing.

German :

La Nauve lädt Sie zu einem Braséro-Abend in seinen wunderschönen Gärten ein, um einen Abend der Geselligkeit und des Austauschs zu verbringen.

Italiano :

La Nauve vi invita a una serata con braciere nei suoi magnifici giardini per una serata di convivialità e condivisione.

Espanol :

La Nauve le invita a una velada a la brasa en sus magníficos jardines para pasar una velada de convivencia y compartir.

L’événement Soirée brasero à la Nauve Cognac a été mis à jour le 2025-07-11 par Destination Cognac