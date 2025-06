Soirée braséro au restaurant L’Estagnol Eygalières 26 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Soirée braséro au restaurant L’Estagnol Jeudi 26 juin 2025 à partir de 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route d’Orgon Eygalières Bouches-du-Rhône

Début : Jeudi 2025-06-26

fin : 2025-06-26

2025-06-26

Venez fêter l’été avec la soirée Braséro du restaurant L’Estagnol à Eygalières, jeudi 26 juin à partir de 19h !

On fête l’été au restaurant L’Estagnol, route d’Orgon à Eygalières !

Soirée braséro

Ambiance musicale avec DJ Max Jausselme

Vins du Domaine de la Grande Sieste



Réservation fortement recommandée auprès du restaurant .

Route d’Orgon

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 36 73

English :

Come and celebrate summer with the Braséro evening at L’Estagnol restaurant in Eygalières, on Thursday 26 June from 7pm!

German :

Feiern Sie den Sommer mit dem Braséro-Abend im Restaurant L’Estagnol in Eygalières am Donnerstag, den 26. Juni ab 19 Uhr!

Italiano :

Venite a festeggiare l’estate con la serata Braséro al ristorante L’Estagnol di Eygalières, giovedì 26 giugno dalle 19.00!

Espanol :

Venga a celebrar el verano con la velada Braséro en el restaurante L’Estagnol de Eygalières, el jueves 26 de junio a partir de las 19.00 horas

