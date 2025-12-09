Soirée Brasero de Noël Restaurant la Comédie Lons-le-Saunier
Soirée Brasero de Noël Restaurant la Comédie Lons-le-Saunier jeudi 18 décembre 2025.
Soirée Brasero de Noël
Restaurant la Comédie Place de la Comédie Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
Soirée braséro de Noël sous chapiteau, autour d’un mange debout, venez déguster un menu festif avant Noël, devant un brasero. Sur réservation .
Restaurant la Comédie Place de la Comédie Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 20 66 restaurantlacomedie@gmail.com
English : Soirée Brasero de Noël
L’événement Soirée Brasero de Noël Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-12-05 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION