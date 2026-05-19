Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

SOIRÉE BRASERO DES DEMOISELLES

5 avenue de la cave Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Aude

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 12:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Le Cellier des Demoiselles s’enflamme pour une soirée conviviale !

Une ambiance chaleureuse autour d’un brasero, accompagnée des vins du Cellier et de food trucks variés Rebelle, Les Fromages de Christophe et Au détour.

Animation musicale assurée par un DJ en live pour une soirée festive et gourmande.

Sur inscription, billeterie en ligne.

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5 avenue de la cave Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 44 02 73 caveau@cellierdesdemoiselles.com

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English :

Le Cellier des Demoiselles sets fire to a convivial evening!

A warm atmosphere around a brazier, accompanied by Le Cellier wines and a variety of food trucks: Rebelle, Les Fromages de Christophe and Au détour.

Live DJ entertainment for a festive, gourmet evening.

Registration required, online ticketing.

L’événement SOIRÉE BRASERO DES DEMOISELLES Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse a été mis à jour le 2026-05-19 par