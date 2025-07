Soirée Brasero et concert Jazzy à l’Auberge du Barrezz Mur-de-Barrez

5 rue du Carladez Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Repas

Début : Mardi 2025-08-05

2025-08-05

Soirée Brasero et concert Jazzy avec le groupe Sweeties Swing.

Menu unique à 35€ Sangria d’été et amuses bouche, assiette de tapas à partager, basse côte grillée et truffade maison, pavlova mangue-passion.

Sur réservation au 05 65 66 00 76 35 .

5 rue du Carladez Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 00 76

English :

Brasero evening and Jazzy concert with the Sweeties Swing band.

German :

Brasero-Abend und Jazzy-Konzert mit der Gruppe Sweeties Swing.

Italiano :

Serata braciere e concerto jazz con il gruppo Sweeties Swing.

Espanol :

Tarde de brasas y concierto de jazz con el grupo Sweeties Swing.

