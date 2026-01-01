Soirée Brassens La vache qui rue Moirans-en-Montagne
Soirée Brassens La vache qui rue Moirans-en-Montagne samedi 31 janvier 2026.
Soirée Brassens
La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 17:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Soirée Brassens le 31 janvier à partir de 17h à la vache qui rue de Moirans-en-Montagne.
Entrée libre, concert au chapeau.
17h30 Début du concert et soupe/dessert offerts à 19h00. .
La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 00 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Brassens
L’événement Soirée Brassens Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-01-09 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE