Soirée Brassens La vache qui rue Moirans-en-Montagne

Soirée Brassens le 31 janvier à partir de 17h à la vache qui rue de Moirans-en-Montagne.

Entrée libre, concert au chapeau.

17h30 Début du concert et soupe/dessert offerts à 19h00. .

La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 00 28

