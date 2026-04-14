Soirée Brassero Burger Place de mairie Fraisse

Fraisse

Soirée Brassero Burger

Place de mairie 56 Route du Landais Fraisse Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Dans une ambiance simple et chaleureuse, cette soirée est penséecomme un moment de partage au cœur du village, propice aux retrouvailles entre amis ou en famille. Au programme burgers et brasero, bonne humeur et convivialité dans un cadre rural authentique.

Des manèges gratuits seront également proposés pour les enfants.

Entrée gratuite (consommations sur place). .

Place de mairie 56 Route du Landais Fraisse 24191 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 37 18 59

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English : Soirée Brassero Burger

L’événement Soirée Brassero Burger Fraisse a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides