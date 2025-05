Soirée Brazil – Salle des Fêtes Bretoncelles, 31 mai 2025 18:00, Bretoncelles.

Venez danser la Salsa et le Forró du Brésil !



18h initiation à la danse Forró Marcone Cruz (30 minutes) 2€.

19h concerts live Marion Sanfoneira (50 minutes) & Marcone Cruz (50 minutes) entrée 10€.

21h surprise fin de soirée Dj Forró (10€ pour toute arrivée après 21 heures).

Réservation conseillée au 07 81 14 06 63.

Pratique à la salle des fêtes, soirée organisée par AS Production et la Compagnie Halem en partenariat avec la commune de Bretoncelles.

Salle des Fêtes 1 Rue Roger Calbris

Bretoncelles 61110 Orne Normandie

English : Soirée Brazil

Come and dance to Brazilian Salsa and Forró!



6pm: Forró dance initiation Marcone Cruz (30 minutes) 2?.

7pm: live concerts: Marion Sanfoneira (50 minutes) & Marcone Cruz (50 minutes) admission 10?

9pm: end-of-evening surprise Dj Forró (10? for all arrivals after 9pm).

Reservations recommended on 07 81 14 06 63.

Practical: at the village hall, an evening organized by AS Production and Compagnie Halem in partnership with the commune of Bretoncelles.

German :

Kommen Sie und tanzen Sie Salsa und Forró aus Brasilien!



18 Uhr: Einführung in den Forró-Tanz Marcone Cruz (30 Minuten) 2?

19 Uhr: Live-Konzerte: Marion Sanfoneira (50 Minuten) & Marcone Cruz (50 Minuten) Eintritt 10?

21 Uhr: Überraschung am Ende des Abends Dj Forró (10? bei Ankunft nach 21 Uhr).

Reservierung empfohlen unter 07 81 14 06 63.

Praktische Informationen: Der Abend im Festsaal wird von AS Production und der Compagnie Halem in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bretoncelles organisiert.

Italiano :

Venite a ballare la Salsa e il Forró del Brasile!



18.00: introduzione al ballo Forró Marcone Cruz (30 minuti) 2?

19.00: concerti dal vivo: Marion Sanfoneira (50 minuti) & Marcone Cruz (50 minuti) ingresso 10?

ore 21.00: sorpresa a tarda notte Dj Forró (10? per chi arriva dopo le 21.00).

Si consiglia di prenotare al numero 07 81 14 06 63.

Pratica: presso la sala del villaggio, serata organizzata da AS Production e Compagnie Halem in collaborazione con il comune di Bretoncelles.

Espanol :

¡Ven a bailar la Salsa y el Forró de Brasil!



18h: introducción al baile Forró Marcone Cruz (30 minutos) 2?

19h: conciertos en directo: Marion Sanfoneira (50 minutos) y Marcone Cruz (50 minutos) entrada 10?

21h: sorpresa nocturna Dj Forró (10? para los que lleguen después de las 21h).

Se recomienda reservar en el 07 81 14 06 63.

Práctico: en la sala del pueblo, velada organizada por AS Production y la Compagnie Halem en colaboración con el municipio de Bretoncelles.

