SOIREE BRESIL – CARGO DE NUIT Arles

SOIREE BRESIL Début : 2025-10-03 à 21:30. Tarif : – euros.

Wallace Negao incarne la diversité culturelle brésilienne et entraîne le public dans les racines du samba carioca. Sa voix black chaleureuse et puissante invite, au son du cavaquinho, pour un voyage authentique dans les quartiers bohèmes de Rio de Janeiro. Au programme : les plus beaux standards de samba de Beth Carvalho, Paulinho da Viola, Révélaçao, Seu jorge ou Djavan.Il sera accompagné à la guitare sept cordes par Wim welker, aux percussions par Cristobado, et par le duo de viagem samba, Gégé da cuica et LoloSamba, pour un pure groove afro-brésilien.Les musiciens seront rejoints sur scène par la batucada de viagem samba pour une folie carnavalesque digne du pays carioca.

CARGO DE NUIT 7 AVENUE SADI CARNOT 13200 Arles 13