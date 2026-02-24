SOIRÉE BRÉSIL La CASA MUSICALE Perpignan
La CASA MUSICALE 1 rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Plongez dans l’univers musical du Brésil ! Embarquez pour un voyage envoûtant où les influences africaines, portugaises et indigènes se mêlent pour donner naissance à des sons uniques et entraînants.
La CASA MUSICALE 1 rue Jean Vielledent Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 17 22 news@casamusicale.net
English :
Immerse yourself in the musical world of Brazil! Embark on a spellbinding journey where African, Portuguese and indigenous influences blend to create unique, uplifting sounds.
