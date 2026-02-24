SOIRÉE BRÉSIL La CASA MUSICALE Perpignan

SOIRÉE BRÉSIL

La CASA MUSICALE 1 rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Plongez dans l’univers musical du Brésil ! Embarquez pour un voyage envoûtant où les influences africaines, portugaises et indigènes se mêlent pour donner naissance à des sons uniques et entraînants.

La CASA MUSICALE 1 rue Jean Vielledent Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 17 22 news@casamusicale.net

English :

Immerse yourself in the musical world of Brazil! Embark on a spellbinding journey where African, Portuguese and indigenous influences blend to create unique, uplifting sounds.

