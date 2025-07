Soirée brésilienne Chez des Gens à Bréville Bréville

Soirée brésilienne Chez des Gens à Bréville

samedi 12 juillet 2025.

Soirée brésilienne Chez des Gens à Bréville

1 rue des trois Porches Bréville Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Inclus concert et assiette

Début : Samedi 2025-07-12 19:30:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Patricia Chacoreta c’est le Brésil.

Accompagnée à la guitare par Kito Thomas, le duo interprète les plus beaux thèmes de bossa nova et samba. Un duo qui réchauffera ce début de saison estivale !

1 rue des trois Porches Bréville 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 04 82

English :

Patricia Chacoreta is Brazil.

Accompanied on guitar by Kito Thomas, the duo performs the most beautiful bossa nova and samba themes. A duo to warm up the early summer season!

German :

Patricia Chacoreta ist Brasilien.

Begleitet von Kito Thomas auf der Gitarre interpretiert das Duo die schönsten Themen aus Bossa Nova und Samba. Ein Duo, das den Beginn der Sommersaison aufwärmen wird!

Italiano :

Patricia Chacoreta è il Brasile.

Accompagnato alla chitarra da Kito Thomas, il duo esegue i più bei temi di bossa nova e samba. Un duo che sicuramente riscalderà l’inizio della stagione estiva!

Espanol :

Patricia Chacoreta es Brasil.

Acompañados a la guitarra por Kito Thomas, el dúo interpreta los más bellos temas de bossa nova y samba. ¡Un dúo que seguro calentará el comienzo de la temporada estival!

