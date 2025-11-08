Soirée brésilienne Dj Hedesia La Grande École Le Havre
Soirée brésilienne Dj Hedesia La Grande École Le Havre samedi 8 novembre 2025.
Soirée brésilienne Dj Hedesia
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 19:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Caipirinha Party Soirée Brésilienne à La Grande École avec DJ Hedesia aux platines !
Ambiance tropicale en vue !
Le samedi 8 novembre, on t’embarque direction Rio de Janeiro pour une Caipirinha Party haute en couleurs et en rythmes.
DJ Hedesia te fera vibrer de 22h à 1h30 avec une sélection caliente de sons brésiliens, afro-latins et dancefloor.
Prépare-toi à danser jusqu’au bout de la nuit !
– Caïpirinhas et cocktails exotiques
– Ambiance festive & 100% vibes brésiliennes
– Entrée libre bonne humeur exigée !
Envie de commencer la soirée autour d’un apéro entre amis avant ?
C’est possible ! Pour les groupes de plus de 7 personnes, pensez à réserver votre table au Préau ici. Et n’oubliez pas nos pizzas sont aussi dispo en click & collect pour les emporter chez vous ! .
La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com
English : Soirée brésilienne Dj Hedesia
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée brésilienne Dj Hedesia Le Havre a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie