Soirée brésilienne Dj Hedesia La Grande École Le Havre

Soirée brésilienne Dj Hedesia

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-08 19:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Caipirinha Party Soirée Brésilienne à La Grande École avec DJ Hedesia aux platines !

Ambiance tropicale en vue !

Le samedi 8 novembre, on t’embarque direction Rio de Janeiro pour une Caipirinha Party haute en couleurs et en rythmes.

DJ Hedesia te fera vibrer de 22h à 1h30 avec une sélection caliente de sons brésiliens, afro-latins et dancefloor.

Prépare-toi à danser jusqu’au bout de la nuit !

– Caïpirinhas et cocktails exotiques

– Ambiance festive & 100% vibes brésiliennes

– Entrée libre bonne humeur exigée !

Envie de commencer la soirée autour d’un apéro entre amis avant ?

C’est possible ! Pour les groupes de plus de 7 personnes, pensez à réserver votre table au Préau ici. Et n’oubliez pas nos pizzas sont aussi dispo en click & collect pour les emporter chez vous ! .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

