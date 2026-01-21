Soirée Brésilienne Les Hautes-Rivières
Soirée Brésilienne Les Hautes-Rivières samedi 7 mars 2026.
Soirée Brésilienne
Salle Elie Badré Les Hautes-Rivières Ardennes
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Repas et spectacle hors boisson
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Uniquement sur réservation,Le restaurant le Franco Belge organise une soirée Brésilienne Punch, entrée, plat dessert Avocat aux crevettes ou terrine de poissons, Brochette de poulet mariné timbale de riz aux petits légumes ananas rôtis
Salle Elie Badré Les Hautes-Rivières 08800 Ardennes Grand Est +33 3 24 53 01 20
English :
By reservation only,Le Franco Belge restaurant is organizing a Brazilian evening Punch, starter, main course, dessert Avocado with shrimp or fish terrine, Marinated chicken brochette Rice timbale with roasted pineapple vegetables
L’événement Soirée Brésilienne Les Hautes-Rivières a été mis à jour le 2026-01-20 par Ardennes Tourisme