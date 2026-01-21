Soirée Brésilienne Les Hautes-Rivières

Soirée Brésilienne

Salle Elie Badré Les Hautes-Rivières Ardennes

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Repas et spectacle hors boisson

Début : 2026-03-07

Uniquement sur réservation,Le restaurant le Franco Belge organise une soirée Brésilienne Punch, entrée, plat dessert Avocat aux crevettes ou terrine de poissons, Brochette de poulet mariné timbale de riz aux petits légumes ananas rôtis

.

Salle Elie Badré Les Hautes-Rivières 08800 Ardennes Grand Est +33 3 24 53 01 20

English :

By reservation only,Le Franco Belge restaurant is organizing a Brazilian evening Punch, starter, main course, dessert Avocado with shrimp or fish terrine, Marinated chicken brochette Rice timbale with roasted pineapple vegetables

