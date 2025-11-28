Soirée brésilienne (musique et gastronomie) Salle Les Floralies Aix-en-Provence

Soirée brésilienne (musique et gastronomie)

Vendredi 28 novembre 2025 de 18h30 à 22h30. Salle Les Floralies 3 rue Dr Lucien Cartotto Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28 22:30:00

Date(s) :

2025-11-28

Concert de musique brésilienne par le Duo Leve Elaine Lopes (voix) et Mathieu Cayla (guitare) suivi d’un buffet de spécialités brésiliennes.

Au programme

18h30 Accueil du public

19h 20h30 Concert Le Duo Leve restitue l’âme d’une musique populaire brésilienne subtile, transmettant ses belles émotions, célébrant ses mélodies riches et ses harmonies profondes. Un répertoire où se mêlent les œuvres des grands noms du genre Chico Buarque, Gilberto Gil, Pixinguinha, etc.. à des compositions originales inédites. Un duo généreux placé sous le signe du plaisir, du sourire, de l’émotion partagée.)

20h30 22h30 Spécialités brésiliennes (apéritif, entrées, plats viande et salades et desserts vin et jus de fruit) .

Salle Les Floralies 3 rue Dr Lucien Cartotto Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Concert of Brazilian music by Duo Leve Elaine Lopes (vocals) and Mathieu Cayla (guitar) followed by a buffet of Brazilian specialties.

German :

Konzert mit brasilianischer Musik vom Duo Leve Elaine Lopes (Gesang) und Mathieu Cayla (Gitarre), gefolgt von einem Buffet mit brasilianischen Spezialitäten.

Italiano :

Concerto di musica brasiliana del Duo Leve Elaine Lopes (voce) e Mathieu Cayla (chitarra) seguito da un buffet di specialità brasiliane.

Espanol :

Concierto de música brasileña a cargo del Dúo Leve Elaine Lopes (voz) y Mathieu Cayla (guitarra) seguido de un bufé de especialidades brasileñas.

