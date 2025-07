Soirée brésilienne Devant l’Eprouvette Saint-André-des-Eaux

Soirée brésilienne Devant l'Eprouvette Saint-André-des-Eaux dimanche 27 juillet 2025.

Soirée brésilienne

Devant l’Eprouvette D26 Saint-André-des-Eaux Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-27 19:00:00

2025-07-27

Quoi de mieux que de partir au Brésil pour se remplir de joie, de soleil et de caïpirinha ? Samedi, on voyage de l’autre côté de l’Atlantique avec Banda Zilu, qui s’installent dans la cour de l’Eprouvette pour une Roda de samba des plus festives !!

Les Roda de samba brésiliennes sont une tradition musicale, où les musicien.nes se retrouvent autours d’une grande tablée pour jouer ensemble les standards et tubes de samba (en buvant des coups), et où le public chante et danse autours d’eux ! Une soirée en musique très chaleureuse, joyeuse, énergique, qui va vous mettre le sourire aux lèvres c’est certain !

BANDA ZILU avec

– Azilis Chant

– Edouard Ravelomanantsoa piano

– Joris Viquesnel Cavaquinho

– Pauline Lovat Clarinette/Percussions

– Pierre-Marie Le Corre flûte traversière

– Marcelo Costa Percussions

Un été musical à Saint-André-des-Eaux, c’est tous les dimanches soirs de l’été sur la place devant l’Eprouvette

Bar et service galette dès 19h

Concert à 21h, à prix libre (conseillé 10€) .

Devant l’Eprouvette D26 Saint-André-des-Eaux 22630 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 54 51 50 03

