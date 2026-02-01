Soirée bressane Château de Gorze Germolles-sur-Grosne
Soirée bressane
Château de Gorze 818 Route des Rethys Germolles-sur-Grosne Saône-et-Loire
Tarif : 28 EUR
Début : 2026-02-07 19:00:00
2026-02-07
Soirée bressane au château.
Menu 28€
– Salade bressane poulet et foie de volaille
– Poulet à la crème
– Fromage blanc à la crème
– Tarte bressane
Sur réservation. .
+33 6 23 02 12 92
