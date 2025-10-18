Soirée bretonne à Cartelègue Salle des fêtes Cartelègue

Soirée bretonne à Cartelègue Salle des fêtes Cartelègue samedi 18 octobre 2025.

Soirée bretonne à Cartelègue

Salle des fêtes Route des 4 lieux Cartelègue Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Soirée bretonne organisée à Cartelègue par l’association Bretagne en Gironde.

Animation musicale, fest noz, buvette sur place. .

Salle des fêtes Route des 4 lieux Cartelègue 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine bretagne.gironde@orange.fr

English : Soirée bretonne à Cartelègue

German : Soirée bretonne à Cartelègue

Italiano :

Espanol : Soirée bretonne à Cartelègue

L’événement Soirée bretonne à Cartelègue Cartelègue a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde