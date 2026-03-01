Soirée bretonne

Salle polyvalente Mesples Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le comité des fêtes de Mesples vous invite à une soirée bretonne conviviale !

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Salle polyvalente Mesples 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 67 26 07

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English :

The Mesples Festival Committee invites you to a convivial Breton evening!

L’événement Soirée bretonne Mesples a été mis à jour le 2026-03-16 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ