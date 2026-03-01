Soirée bretonne Mesples
Soirée bretonne Mesples samedi 28 mars 2026.
Soirée bretonne
Salle polyvalente Mesples Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Le comité des fêtes de Mesples vous invite à une soirée bretonne conviviale !
.
Salle polyvalente Mesples 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 67 26 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Mesples Festival Committee invites you to a convivial Breton evening!
L’événement Soirée bretonne Mesples a été mis à jour le 2026-03-16 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ