Soirée bretonne Sainville

Soirée bretonne Sainville samedi 4 octobre 2025.

Soirée bretonne

Rue de la Porte d’Etampes Sainville Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 20:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Soirée bretonne conviviale avec repas galettes + crêpe et spectacle contes & chansons de la mer .

Cap à l’ouest pour une soirée bretonne chaleureuse repas galette-saucisse, crêpe ou far et bolée de cidre, puis spectacle conté et chanté autour de la mer avec le duo Marc & Alain / Evned Mor. Ambiance familiale, chansons à reprendre, histoires salées et bonne humeur au menu. Réservation recommandée (tél. indiqué) ; règlement par chèque à l’ordre du comité d’animation. Une parenthèse iodée pour se régaler et voyager en musique, entre traditions et convivialité. 15 .

Rue de la Porte d’Etampes Sainville 28700 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 89 51 95 28

English :

A convivial Breton evening with a meal of galettes + crêpes and a show featuring « tales & songs from the sea ».

German :

Geselliger bretonischer Abend mit Galettes + Crêpe-Mahlzeit und Show « contes & chansons de la mer » (Geschichten und Lieder vom Meer).

Italiano :

Una serata conviviale bretone con un pasto a base di galettes + crêpes e uno spettacolo di « racconti e canzoni dal mare ».

Espanol :

Una velada de convivencia bretona con una cena a base de galettes + crêpes y un espectáculo de « cuentos y canciones del mar ».

L’événement Soirée bretonne Sainville a été mis à jour le 2025-09-17 par OT COEUR DE BEAUCE