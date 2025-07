Soirée bretzels, vins et peinture Gundershoffen

Soirée bretzels, vins et peinture Gundershoffen vendredi 10 octobre 2025.

Soirée bretzels, vins et peinture

14 rue des Genêts Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10 18:00:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

Date(s) :

2025-10-10

La Fabrique à Bretzels vous invite à une soirée exceptionnelle mêlant saveurs, savoir-faire et créativité, dans une ambiance conviviale et originale !

Au programme de cette soirée inédite Dès 18h, Visite de notre Espace Muséographique Découvrez l’histoire et les secrets de la bretzel en autonomie, avec en prime une vue sur notre atelier de production en pleine activité.

À la fin de votre visite Dégustation de nos spécialités Laissez-vous tenter par nos délicieuses bretzels fraîchement sorties du four.

Accords mets & vins commentés L’équipe passionnée de la Cave de Cleebourg vous propose une dégustation commentée de 4 vins d’Alsace + 1 crémant, accompagnée d’une planchette gourmande de charcuteries et fromages soigneusement sélectionnés pour sublimer chaque verre.

Atelier peinture avec Laurent Bessot En fin de soirée, place à la créativité ! L’artiste-peintre Laurent Bessot, connu pour ses œuvres à base de peinture au vin et à la bière, animera un atelier participatif autour du thème de la bretzel. Vous aurez également la possibilité de vous initier à cette technique originale et ludique, tandis que Laurent Bessot peut réaliser, sur demande, une œuvre en live personnalisée.

Et pour terminer en douceur un petite touche chocolatée et une boisson soft sont également inclus. .

14 rue des Genêts Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 16 75 info@lafabriqueabretzels.fr

English :

La Fabrique à Bretzels invites you to an exceptional evening of flavours, know-how and creativity, in a friendly and original atmosphere!

German :

La Fabrique à Bretzels lädt Sie zu einem außergewöhnlichen Abend ein, der Geschmack, Know-how und Kreativität in einer geselligen und originellen Atmosphäre vereint!

Italiano :

La Fabrique à Bretzels vi invita a una serata eccezionale di sapori, competenza e creatività, in un’atmosfera amichevole e originale!

Espanol :

La Fabrique à Bretzels le invita a una velada excepcional de sabores, saber hacer y creatividad, en un ambiente acogedor y original

