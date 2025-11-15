Soirée Brillant Bruyant queer & bass music Le Hasard Ludique Paris

Soirée Brillant Bruyant queer & bass music Le Hasard Ludique Paris samedi 15 novembre 2025.

Après une première édition sold out au Hasard Ludique en mai, on se retrouve le 15 novembre pour une nouvelle nuit de basses puissantes, de sueur, de drag et d’énergie queer, tout ce qu’on aime finalement

Kirara (House of Briantz / Métanoïa – Lyon)

DJ drag en stilettos et productrice sans frontières : entre breaks acides, jungle survitaminée et ghetto tech insolente, elle retourne chaque club où elle passe.

TOLVY (Brillant Bruyant – Paris)

Prodige de l’électro française, elle débarque avec son nouveau virage drum & bass. Attendez-vous à un closing aussi puissant que lumineux.

Antilogic (Vilaines Teufs – Rennes)

Sets hybrides et sans limites : UK bass, baile funk, deconstructed club… énergie brute et débridée garantie.

Lucia Loot (Venus Club / Brillant Bruyant – Paris)

Entre garage, dubstep et jungle, elle navigue avec intensité et fait trembler le dancefloor à chaque passage.

Performances drag

La soirée sera guidée par Luz De La Trik, host flamboyant·e et artiste drag, et secouée par un show irrésistible de Vicky Bikini !

OPEN DECKS

Une heure d’open decks est réservée aux baby DJs (femmes et/ou personnes queer uniquement) qui souhaiteraient ouvrir le bal de 20h30 à 21h30 (2×30 minutes) ! Envoi un de tes mix bass music ainsi que ton SoundCloud à brillantbruyant@gmail.com pour tenter d’avoir un créneau !

Brillant Bruyant est un collectif queer de bass music qui a pour volonté d’amener plus de bass music dans les milieux queer, et de créer des espaces inclusifs pour le public et les DJ queer existants déjà dans la scène bass.

*Tarifs hors frais de billetterie

On se retrouve le 15 novembre pour une nouvelle nuit de basses puissantes, de sueur, de drag et d’énergie queer, tout ce qu’on aime finalement

Le samedi 15 novembre 2025

de 20h00 à 01h30

payant

early : 8€*

regular : 10€

late : 12€*

sur place : 12€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-15T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-16T02:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-15T20:00:00+02:00_2025-11-15T01:30:00+02:00

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo