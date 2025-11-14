Soirée broche party Obélix

Ile du Rhin Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Entre amis ou en famille, l’ambiance promet d’être festive au refuge !

Menu à 26€ à volonté trio de viande, spaëtzle, légumes, gratin dauphinois, sauces, salade… Ou tartes flambées sur demande. .

Ile du Rhin Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 40 51 99 18 contact@laplage-restaurant.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée broche party Obélix Vogelgrun a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach