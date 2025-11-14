Soirée broche party Obélix Vogelgrun
Ile du Rhin Vogelgrun Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2025-11-14 19:00:00
Entre amis ou en famille, l’ambiance promet d’être festive au refuge !
Menu à 26€ à volonté trio de viande, spaëtzle, légumes, gratin dauphinois, sauces, salade… Ou tartes flambées sur demande. .
Ile du Rhin Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 6 40 51 99 18 contact@laplage-restaurant.fr
