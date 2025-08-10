Soirée brunch / guinguette Fay-sur-Lignon

Soirée brunch / guinguette Fay-sur-Lignon dimanche 10 août 2025.

Soirée brunch / guinguette

Place du foirail Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Début : Dimanche 2025-08-10 11:00:00

fin : 2025-08-10 17:00:00

2025-08-10

Les délices du Mézenc propose une soirée guinguette avec buffet sucré/salé à volonté (fromages, bar à pancakes…)

Le tout en musique et dans une ambiance chaleureuse et festive. Réservation conseillée

Place du foirail Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 15 77 team@lesdelicesdumezenc.fr

English :

Les délices du Mézenc offers a guinguette evening with an all-you-can-eat sweet and savory buffet (cheeses, pancake bar…)

All set to music in a warm, festive atmosphere. Reservations recommended

German :

Les délices du Mézenc bietet einen Guinguette-Abend mit süßem/salzigem Buffet nach Belieben (Käse, Pfannkuchenbar…)

Das Ganze bei Musik und in einer warmen und festlichen Atmosphäre. Reservierung empfohlen

Italiano :

Les délices du Mézenc propongono una serata guinguette con un buffet dolce e salato a volontà (formaggi, pancake bar…)

Il tutto accompagnato da musica in un’atmosfera calda e festosa. Prenotazione consigliata

Espanol :

Les délices du Mézenc le proponen una velada guinguette con un buffet libre de productos dulces y salados (quesos, barra de crepes…)

Todo ello amenizado con música en un ambiente cálido y festivo. Se recomienda reservar

L’événement Soirée brunch / guinguette Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal