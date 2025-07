Soirée bruschetta Saint-Julien-Chapteuil

L’assemblette Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-07-18 19:00:00

2025-07-18

Soirée bruschetta italienne

Repas et boissons à participation libre.

Ouvert à tous.

L’assemblette Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Italian bruschetta evening

Meal and drinks free of charge.

Open to all.

German :

Italienischer Bruschetta-Abend

Essen und Getränke gegen freie Teilnahme.

Offen für alle.

Italiano :

Serata con bruschetta italiana

Pasto e bevande gratuiti.

Aperta a tutti.

Espanol :

Noche de bruschetta italiana

Comida y bebida gratuitas.

Abierto a todos.

