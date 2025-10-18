Soirée Burger à la Ferme Lacour de Bayerie Ferme Lacour de Bayerie Saint-Laurent-sur-Gorre

Ferme Lacour de Bayerie Bayerie Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Venez déguster de délicieux burgers avec les produits de la Ferme Lacour de Bayerie. Une soirée conviviale où l’on consomme local ! .

Ferme Lacour de Bayerie Bayerie Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 07 96

