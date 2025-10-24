Soirée burger au Saint Sat Saint-Saturnin-de-Lenne
Soirée burger au Saint Sat Saint-Saturnin-de-Lenne vendredi 24 octobre 2025.
Soirée burger au Saint Sat
Avenue de la Gare Saint-Saturnin-de-Lenne Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Bol de frites
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2025-10-24
D’octobre à avril, le Saint Sat vous propose des soirées burgers tous les vendredis soirs !
A partir de 19h.
Sur place ou à emporter. 5 .
Avenue de la Gare Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 85 60 lesaintsat@hotmail.com
English :
From October to April, Saint Sat offers burger nights every Friday night!
German :
Von Oktober bis April bietet das Saint Sat jeden Freitagabend Burgerabende an!
Italiano :
Da ottobre ad aprile, Saint Sat offre serate di hamburger ogni venerdì sera!
Espanol :
De octubre a abril, Saint Sat ofrece noches de hamburguesas todos los viernes
L’événement Soirée burger au Saint Sat Saint-Saturnin-de-Lenne a été mis à jour le 2025-10-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)