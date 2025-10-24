Soirée burger au Saint Sat Saint-Saturnin-de-Lenne

Soirée burger au Saint Sat Saint-Saturnin-de-Lenne vendredi 24 octobre 2025.

Avenue de la Gare Saint-Saturnin-de-Lenne Aveyron

Début : Vendredi 2025-10-24

fin : 2026-04-24

2025-10-24

D’octobre à avril, le Saint Sat vous propose des soirées burgers tous les vendredis soirs !

A partir de 19h.

Sur place ou à emporter. 5 .

Avenue de la Gare Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 85 60 lesaintsat@hotmail.com

English :

From October to April, Saint Sat offers burger nights every Friday night!

German :

Von Oktober bis April bietet das Saint Sat jeden Freitagabend Burgerabende an!

Italiano :

Da ottobre ad aprile, Saint Sat offre serate di hamburger ogni venerdì sera!

Espanol :

De octubre a abril, Saint Sat ofrece noches de hamburguesas todos los viernes

