SOIRÉE BURGER & BLIND TEST ANNÉES 80 Saint-Thurial
SOIRÉE BURGER & BLIND TEST ANNÉES 80 Saint-Thurial vendredi 21 novembre 2025.
SOIRÉE BURGER & BLIND TEST ANNÉES 80
6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Vendredi 21 novembre Blind Test Spécial Années 80 chez Popote & Papote !
Ressors ta tenue fluo, ton perfecto ou tes épaulettes on remonte le temps pour une soirée pleine de musique, de fun et de bons burgers
Au programme
Soirée Burger & Blind Test ambiance garantie sur les plus grands tubes des années 80 !
Déguisement fortement conseillé (ou au moins une touche fluo )
Un lot à gagner pour le plus beau déguisement !
Menu adulte 18€
Burger Poulet effiloché & Tome fondue
Frites & légumes
Dessert au choix Brownie ou Fromage blanc & fruits frais
Menu kids 12€
Mini Burger (même recette que les grands) ou Beignets de filet de poulet
Frites & légumes
Dessert au choix Brownie ou Fromage blanc & fruits frais
Alors, prêt à tester tes connaissances musicales et à replonger dans la folie des années 80 ?
Réserve vite ta table ça va chanter, danser et rigoler toute la soirée !
Infos et résa: 06.52.11.51.87 .
6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement SOIRÉE BURGER & BLIND TEST ANNÉES 80 Saint-Thurial a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme de Brocéliande