SOIRÉE BURGER & BLIND TEST ANNÉES 80 Saint-Thurial

SOIRÉE BURGER & BLIND TEST ANNÉES 80

6 Rue de l'Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Vendredi 21 novembre Blind Test Spécial Années 80 chez Popote & Papote !

Ressors ta tenue fluo, ton perfecto ou tes épaulettes on remonte le temps pour une soirée pleine de musique, de fun et de bons burgers

Au programme

Soirée Burger & Blind Test ambiance garantie sur les plus grands tubes des années 80 !

Déguisement fortement conseillé (ou au moins une touche fluo )

Un lot à gagner pour le plus beau déguisement !

Menu adulte 18€

Burger Poulet effiloché & Tome fondue

Frites & légumes

Dessert au choix Brownie ou Fromage blanc & fruits frais

Menu kids 12€

Mini Burger (même recette que les grands) ou Beignets de filet de poulet

Frites & légumes

Dessert au choix Brownie ou Fromage blanc & fruits frais

Alors, prêt à tester tes connaissances musicales et à replonger dans la folie des années 80 ?

Réserve vite ta table ça va chanter, danser et rigoler toute la soirée !

Infos et résa: 06.52.11.51.87 .

6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87

