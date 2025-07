Soirée burger & concert Lac Plaisance

Soirée burger & concert Lac Plaisance samedi 19 juillet 2025.

Soirée burger & concert

Lac Duck wake park Plaisance Gers

Début : 2025-07-19 18:30:00

2025-07-19

Ce sera finalement Sachaloop qui viendra vous faire vibrer et danser lors de cette soirée de Samedi !

Entrée libre

Bar et Restauration sur place

Menu unique Burger Frites, Dessert

Pensez à réserver !

Venez profiter de cet espace guinguette au bord du lac, un lieu où le temps s’écoule posément et paisiblement. Sauf les jour de fête comme ce samedi où le DJ fera vibrer les feuilles des arbres !

Lac Duck wake park Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 6 46 32 11 15 duckwakepark.32@gmail.com

English :

In the end, it’s Sachaloop who’ll get you up and dancing on Saturday night!

Free admission

Bar and Catering on site

Burger Frites, Dessert

Don’t forget to book!

Come and enjoy this guinguette space by the lake, a place where time passes calmly and peacefully. Except on festive days like this Saturday, when the DJ will make the leaves vibrate!

German :

Es wird schließlich Sachaloop sein, der euch an diesem Samstagabend zum Vibrieren und Tanzen bringen wird!

Eintritt frei

Bar und Verpflegung vor Ort

Einmaliges Menü Burger Pommes, Nachtisch

Denken Sie an eine Reservierung!

Genießen Sie das « Guinguette » am Seeufer, einen Ort, an dem die Zeit ruhig und friedlich vergeht. Außer an Feiertagen wie diesem Samstag, wenn der DJ die Blätter der Bäume zum Vibrieren bringt!

Italiano :

Alla fine, saranno i Sachaloop a far esplodere la casa sabato sera!

Ingresso gratuito

Bar e catering in loco

Hamburger e patatine, dessert

Non dimenticate di prenotare!

Venite a godervi questo spazio di guinguette in riva al lago, un luogo dove il tempo trascorre calmo e tranquillo. Tranne che nei giorni di festa come questo sabato, quando il DJ farà vibrare le foglie degli alberi!

Espanol :

Al final, será Sachaloop quien haga vibrar al público el sábado por la noche

Entrada gratuita

Bar y catering in situ

Hamburguesa con patatas fritas y postre

¡No olvides reservar!

Ven a disfrutar de este espacio guinguette junto al lago, un lugar donde el tiempo pasa con calma y tranquilidad. Excepto en días festivos como este sábado, en el que el DJ hará vibrar las hojas de los árboles

