Informations pratiques

Saint-Maur-sur-le-Loir

Soirée burger de l’horreur

Saint-Maur-sur-le-Loir Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

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Saint-Maur-sur-le-Loir 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 62 55 48 79

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English :

L’événement Soirée burger de l’horreur Saint-Maur-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-07-03 par OT DU BONNEVALAIS