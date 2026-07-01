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Soirée burger de l’horreur Saint-Maur-sur-le-Loir

vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Maur-sur-le-Loir

Soirée burger de l’horreur Saint-Maur-sur-le-Loir

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
28800 Saint-Maur-sur-le-Loir
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Saint-Maur-sur-le-Loir

Soirée burger de l’horreur

Saint-Maur-sur-le-Loir Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :
2026-07-24

  .

Saint-Maur-sur-le-Loir 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 62 55 48 79 

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English :

L’événement Soirée burger de l’horreur Saint-Maur-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-07-03 par OT DU BONNEVALAIS

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