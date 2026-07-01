AGENDA · Saint-Maur-sur-le-Loir
Soirée burger de l’horreur Saint-Maur-sur-le-Loir
vendredi 24 juillet 2026 · Saint-Maur-sur-le-Loir
Informations pratiques
Saint-Maur-sur-le-Loir
Soirée burger de l’horreur
Saint-Maur-sur-le-Loir Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
.
Saint-Maur-sur-le-Loir 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 62 55 48 79
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English :
L’événement Soirée burger de l’horreur Saint-Maur-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-07-03 par OT DU BONNEVALAIS
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