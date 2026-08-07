Soirée burger fermier animée à la ferme auberge Ibarnia Lecumberry
vendredi 7 août 2026 · Lecumberry
Informations pratiques
Lecumberry
Soirée burger fermier animée à la ferme auberge Ibarnia
Ferme auberge Ibarnia Lecumberry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Soirée burger animée par la banda Airoski à la ferme auberge Ibarnia ! .
Ferme auberge Ibarnia Lecumberry 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 10 22
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English : Soirée burger fermier animée à la ferme auberge Ibarnia
L’événement Soirée burger fermier animée à la ferme auberge Ibarnia Lecumberry a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Pays Basque