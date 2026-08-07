UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lecumberry

Soirée burger fermier animée à la ferme auberge Ibarnia Lecumberry

vendredi 7 août 2026 · Lecumberry

Soirée burger fermier animée à la ferme auberge Ibarnia Lecumberry

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Ferme auberge Ibarnia
Ville
64220 Lecumberry
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Lecumberry

Soirée burger fermier animée à la ferme auberge Ibarnia

Ferme auberge Ibarnia Lecumberry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Soirée burger animée par la banda Airoski à la ferme auberge Ibarnia !   .

Ferme auberge Ibarnia Lecumberry 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 10 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée burger fermier animée à la ferme auberge Ibarnia

L’événement Soirée burger fermier animée à la ferme auberge Ibarnia Lecumberry a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Pays Basque