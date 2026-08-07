Informations pratiques

Lecumberry

Soirée burger fermier animée à la ferme auberge Ibarnia

Ferme auberge Ibarnia Lecumberry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Soirée burger animée par la banda Airoski à la ferme auberge Ibarnia ! .

Ferme auberge Ibarnia Lecumberry 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 10 22

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English : Soirée burger fermier animée à la ferme auberge Ibarnia

L’événement Soirée burger fermier animée à la ferme auberge Ibarnia Lecumberry a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Pays Basque