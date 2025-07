Soirée burger fermier Belmont

Tarif : – – EUR

La Ferme des Fougères vous propose des soirées burger fermier avec des bœufs élevés en montagne et nourris au foin et à l’herbe steak et fromage issus de la ferme des fougères. Le tout accompagné d’animations musicales ! .

31a route du Champ du Feu Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 26 90 40 76 contact@fermedesfougeres.fr

