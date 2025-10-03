Soirée burger Frazé

Soirée burger Frazé vendredi 3 octobre 2025.

Soirée burger

Frazé Eure-et-Loir

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Le restaurant Le Pré de Frazé propose une soirée burger le vendredi 3 octobre.

Menu à 18€

Burger au chèvre de Mr Boutard et frites ou burger classique et frites maison

Cheesecake à l’oréo maison.

Uniquement sur réservation.

Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 01 92

English :

Le Pré de Frazé restaurant is offering a burger evening on Friday, October 3.

Menu at 18?

Mr Boutard’s goat cheese burger and fries or classic burger and home fries

Home-made Oreo cheesecake.

Reservations required.

German :

Das Restaurant Le Pré in Frazé bietet am Freitag, dem 3. Oktober, einen Burgerabend an.

Menü für 18?

Burger mit Ziegenkäse von Herrn Boutard und Pommes frites oder klassischer Burger mit hausgemachten Pommes frites

Cheesecake mit hausgemachtem Oreo.

Nur mit Reservierung.

Italiano :

Il ristorante Le Pré de Frazé propone una serata hamburger venerdì 3 ottobre.

Menu alle 18?

Hamburger di formaggio di capra e patatine fritte di Mr Boutard o hamburger classico e patatine fritte

Cheesecake agli oreo fatta in casa.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

El restaurante Le Pré de Frazé ofrece una noche de hamburguesas el viernes 3 de octubre.

¿Menú a las 18?

Hamburguesa con queso de cabra del Sr. Boutard y patatas fritas o hamburguesa clásica y patatas fritas caseras

Tarta de queso oreo casera.

Reserva obligatoria.

L’événement Soirée burger Frazé a été mis à jour le 2025-09-27 par OTs DU PERCHE